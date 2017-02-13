الكرملين: لم نناقش العقوبات مع مستشار ترامب

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موسكو – نفت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الإثنين، أن يكون مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، قد ناقش مع سفيرها في واشنطن سيرجي كيسلياك، مسألة رفع العقوبات عن روسيا.

ونقلت تقارير إعلامية أن فلين بحث العقوبات الأميركية بحق روسيا مع سفير موسكو، قبل أسابيع من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر على الهاتف مع الصحفيين، إن فلين وكيسلياك لم يناقشا رفع العقوبات عن موسكو في اتصال هاتفي جرى قبيل استلام ترامب للمنصب.

ويمنع قانون أميركي المواطنين من التفاوض في شؤون الدولة مع حكومات أجنبية، ولكن لم يسبق أن تمت محاكمة أي شخص في هذا السياق.

ولا يعد مستشار الأمن القومي رسميا جزءا من الحكومة، إلا أنه أحد أكثر مستشاري الرئيس الأمريكي تأثيرا على رسم السياسة الخارجية والدفاعية.

وذكر بيسكوف أن حديثا يجري حاليا من أجل عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي قبل قمة مجموعة العشرين في يوليو، لكن لم يحدد شيء بعد.

«وكالات»