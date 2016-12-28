الكنيسة المصرية: نرفض أي حديث عن مشروع قانون أمريكي لترميم الكنائس

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القاهرة – أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية ، إنها ترفض بشكل قاطع القانون الأمريكي لترميم الكنائس.

وقالت الكنيسة في بيان الأربعاء: «ترفض الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، وتعلن أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية».

وأضاف البيان: «وقد أوفى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي، وهذا ما يتم فعلا وعلي أفضل وجه، وقد حدث نفس الشيء عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة- الشهر الحالي حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مطلع الشهر المقبل.

واختتم أن «الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقا، حفظ الرب مصر من كل سوء»، وفقا لـ«المصري اليوم».