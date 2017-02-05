الكويت تجدد تحذيرها لأي مقيم يشارك في مسيرات بعد المباريات الرياضية

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الكويت – جددت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، تحذيرها باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بما فيها الإبعاد الإداري عن البلاد بحق أي مقيم يتجاوز القوانين بالمشاركة في أي مسيرات احتفالية بعد المباريات الرياضية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة الأنباء الكويتية – كونا»، أن «أي مقيم يقوم بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو التسبب في حدوث اختناق مروري سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وأوضحت أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه «لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقا للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلا».

وأهابت الوزارة بالمقيمين التعاون مع وزارة الداخلية «كالعهد بهم دائما للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات».