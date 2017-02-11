الكويت ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع العراق

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الكويت – أكدت وزارة الداخلية الكويتية، جهوزيتها للتعامل مع محاولة اختراقات أمنية حدودية شمالي البلاد، وذلك وفقاً لصحيفة «الشاهد الكويتية»، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة: إن “وزارة الداخلية ممثلة في قطاعي أمن الحدود البرية والأمن الخاص أكدت جهوزيتها للتعامل مع أي محاولة اختراقات أمنية حدودية شمالي البلاد، بعد ورود معلومات عن وجود تجمعات عراقية تابعة لحزبي الدعوة والفضيلة الإرهابيين تحاول التقدم نحو الحدود الكويتية لتنظيم تظاهرات احتجاجية بسبب قضية خور عبد الله”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة العامة للقوات الخاصة قامت بإرسال 4 كتائب من عناصرها تضم 500 عسكري تدعمها آليات مدرعة إلى الحدود الشمالية وأعطيت لها التعليمات بالتعامل المباشر مع أي محاولة اختراق.