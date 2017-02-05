الكويت تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول «معاناة الطفل الفلسطيني»

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القاهرة – قال جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مندوبية فلسطين في الجامعة قد تابعت مع الجهات المختصة في جامعة الدول العربية الإعداد لعقد مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، تنفيذاً لقرار القمة العربية في الدوحة عام 2013، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية لاستضافته.

وأضاف «الشوبكي» في بيان صادر عن المندوبية، الأحد، أن «دولة الكويت الشقيقة ستقوم باستضافة أعمال (مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاك الإسرائيلي)، في النصف الأول من شهر مايو2017، وبرعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دعوة وزراء الخارجية العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وخبراء في مجال حقوق الطفل من المؤسسات الإقليمية والدولية، للمشاركة في أعمال المؤتمر».

وأوضح أن هذا المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور المهمة، التي ترتبط بواقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا الأوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال شهادات حية يقدمها الأطفال الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر، هذا بالإضافة إلى البحث في الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها، والبحث أيضاً في تطوير وتنمية قدرات الطفل الفلسطيني وتأهيله تعليمياً ونفسياً وثقافياً في مواجهة الاحتلال، وفقا لـ«المصري اليوم».