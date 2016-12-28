الكويت تعتزم استيراد الغاز العراقي

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بغداد – أعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات أجرياها الأربعاء أن الكويت ستستورد كميات من الغاز العراقي تصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي قوله، إن “هذا المشروع سيبصر النور قريبا”.

من جهته، أكد نظيره الكويتي عصام المرزوق الاتفاق، على أن يتم تحديد موعد إطلاق المشروع بعد قيام اللجان الفنية بتحديد الأسعار ووسائل النقل.

ووفقا للمرزوق، سيبدأ الاستيراد بحجم 50 مليون قدم مكعب يوميا (1.4 مليون متر مكعب)، قبل الانتقال تدريجيا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا (5.6 ملايين متر مكعب).

كما بحث الوزيران أيضا إنتاج حقول النفط على الحدود بين البلدين، واتفقا على تشكيل لجنة.

واتفق العراق والكويت في أغسطس 2010، من حيث المبدأ على استغلال حقول النفط الحدودية، التي كانت مصدرا للنزاع في الماضي، لكن لم يتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وفي السابق، تبادل الجانبان الاتهامات بسرقة النفط الخام، وكان هذا أحد الأسباب التي استخدمها نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لاجتياح الكويت في عام 1990.

وهناك مواقع نفطية على الحدود بين البلدين من بينها حقل الرميلة العملاق في العراق، والذي يمتد إلى الكويت ويعرف هناك باسم “الرتقة”.