الكويت تعلن التعاقد مع معلمين جدد من مصر

رؤية

الكويت – أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس، أن الوزارة بصدد تشكيل لجان التعاقد الخارجي إلى كل من مصر والأردن وتونس، لاستيفاء حاجتها من أعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل 2017 /2018 في التخصصات الدراسية غير المستوفاة محلياً كالرياضيات والفيزياء .

وقال الفارس، في تصريحات نشرتها صحيفة ” الراي ” الكويتية، اليوم الأربعاء، إن اللجان ستشكل للدول الثلاث المشار إليها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكداً أنه سيتم فتح باب التعاقد المحلي في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، ومن ثم استكمال العدد المطلوب خارجياً، حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

من جانبه، كشف مصدر تربوي للصحيفة أن في إمكان المعلمين السوريين التقدم إلى لجان التعاقد المشكلة فى الدول الثلاث، فيما أكد أن لجان التعاقد المحلي ستستقطب الجنسيات العربية كافة فى التخصصات التى تشكل عجزاً في الوزارة، بدءاً بمعلمي دول مجلس التعاون الخليجى ثم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية فالمعلمين الوافدين المقيمين بالكويت .