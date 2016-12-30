الكويت تلغي قرار وقف استيراد الفراولة المصرية

رؤية

الكويت – ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية”، أن نتائج الفحص المعملى أكدت خلو منتج الفراولة المصرية الطازجة والمجمدة من الفيروس الكبدى A.

وأصدر مدير إدارة الأغذية المستوردة فى الكويت، المهندس الحميدى المطيرى، تعميما أوقف بموجبه العمل نهائيا بجميع التعليمات السابقة بشأن منتج الفراولة المصرية، على أن تعود إجراءات الفحص والتصريح لها.

يذكر أن الكويت قد شددت الرقابة على منتجات الخضار والفواكه المصرية سبتمبر الماضى، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة ، حسبما ذكر «اليوم السابع».

ونقلت صحيفة “الرأى” الكويتية نتيجة اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذى عقد وخلص إلى “الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة فى بلدية الكويت بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصرى، ما لم تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمى، وأنه تحت الإشراف الصحى الحكومى”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبرى وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة فى مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبرى.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق أيضاً على أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية، للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج.