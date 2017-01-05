اللجنة المصرية المعنية بليبيا تجتمع مع وفد مجلس الدولة الليبية بالقاهرة

رؤية

القاهرة – استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وفدًا من المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، لبحث آليات الدفع بالتسوية السياسية في إطار الشواغل الخاصة بالاتفاق السياسي وما تضمنه بيان القاهرة، للوصول إلى تسوية يمكن من خلالها وضع الاتفاق السياسي محل التنفيذ وبما يحافظ على وحدة الأراضى الليبية، ويساهم في تسوية الأزمة السياسية في ليبيا عبر رؤية وتوافق ليبي- ليبي بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف حول تسوية للأزمة الليبية تحقق الأهداف الوطنية للدولة الليبية، واستكمالاً للقاءات التي تمت بالقاهرة، بحسب موقع “اليوم السابع”.