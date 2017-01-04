الليرة التركية تدفع ثمن «تسييس» أردوغان للبنوك

رؤيـة – حسام عيد

عانى سعر صرف الليرة التركية تراجعًا تاريخيًا، أمس الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي وذلك تداعيًا للأرقام المفزعة لمؤشر التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع وكذلك المخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول أثناء الاحتفالات بالعام الجديد.

انهيار تاريخي

انخفض سعر الليرة إلى 3.59 مقابل الدولار أي بخسارة بنسبة 1.38% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وكانت الليرة في 6 ديسمبر الماضي تراجعت إلى 3.6 مقابل الدولار، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ العملة التركية.

وتضررت العملة التركية بسبب الارتفاع الحاد المفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر الماضي والذي أثار توقعات برفع أسعار الفائدة في يناير.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 8.5% في ديسمبر مقارنة مع نفس الشهر في 2015، وبنسبة 8.5% على مجمل العام، وارتفعت الأسعار 1.64% مقارنة مع نوفمبر وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين.

كما تضرر سعر الليرة كذلك عقب الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول في ليلة رأس السنة وأدى إلى مقتل 39 شخصًا وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه، كما سيترتب على الهجوم تداعيات كبيرة على مجمل قطاعي السياحة والاقتصاد في تركيا.

وخسرت الليرة التركية 24% من قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى مقابل الدولار. وخلال العامين الماضيين خسرت الليرة 53% من قيمتها حيث كان سعرها 2.34 ليرة مقابل الدولار في مطلع 2015.

رفع الفائدة يضر بالاقتصاد

رأى مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان أن رفع أسعار الفائدة في الفترة الحالية “سيقصم ظهر الاقتصاد” بعد أن جاءت بيانات التضخم في ديسمبر الماضي أعلى من التوقعات.

ووصف بولنت جيديكلي في تغريدة على “تويتر” أي دعوات لرفع أسعار الفائدة الشهر الجاري بأنها “تضر بشكل نمطي بالمعنويات في السوق”.

تدهور معنويات المستثمرين

أدى القلق المتزايد بشأن التضخم إلى مزيد من التدهور في معنويات المستثمرين بسبب المخاوف الأمنية بعد سلسلة من الهجمات بالقنابل والرصاص وتباطؤ الاقتصاد وحالة الضبابية السياسية الناجمة عن خطط تحول تركيا إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي يتولي الرئيس بمقتضاه سلطات تنفيذية.

أردوغان “يسيس البنوك”

للمرة الأولى منذ عقود، تواجه البنوك المركزية هجوما ليس في الأسواق الناشئة فحسب، بل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا.

فقد أصبحت البنوك المركزية في العالم أكثر هشاشة وعرضة للتدخل الحكومي، خصوصا في أوروبا، ومن المنتظر أن تزداد الضغوط عليها أكثر في العام 2017.

وتعد تركيا المثال الأوضح على ذلك عندما تدخل أردوغان أكثر من مرة في سياسات البنك المركزي التركي، حيث عارض مرة رفع نسبة الفائدة على الرغم من تدهور الليرة التركية.

وشهدت الليرة تراجعا كبيرا أمام الدولار عام 2015، نتيجة للصراع بين أردوغان والبنك المركزي، ولاحقا، وتحديدا في مايو 2016، قلص الرئيس التركي صلاحيات وزير الخزانة.

وفي ديسمبر 2016 تدخل أردوغان في عمل السياسة المصرفية وطالب المواطنين بتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الليرة لإنقاذها من التدهور التاريخي الذي سجلته مقابل الدولار حيث بلغت قيمتها 3.6 أمام الدولار.

وفي 4 يناير الجاري، حث الرئيس التركي البنوك لخفض أسعار الفائدة، وذلك في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي.

وشدد على ضرورة عمل البنك المركزي على توجيه البنوك الحكومية إلى خفض أسعار الفائدة.

كما كرر الرئيس التركي دعوته للأتراك لبيع النقد الأجنبي، وقال إن سعر صرف الليرة التي هبطت إلى مستوى قياسي جديد لا يعكس الحقائق الاقتصادية.

هزات مالية متوقعة

يعد الاقتصاد التركي واحدًا من الاقتصادات الناشئة، ومثل هذه الاقتصادات سرعان ما تتعرض لهزات مالية كبيرة بسبب أسعار الدولار وأسعار موارد الطاقة التي تُشكل عصب الاقتصاد العالمي.

ومن شأن ارتفاع سعر الدولار -كما هو حاصل حالياً- انكشاف مَواطن الخلل في الاقتصاد التركي، وقد تجلى هذا الأمر بشكل كبير في تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي من قبَل الوكالات الدولية، ورفع كلفة الديون الخارجية، وفقدان جاذبية الاستثمار الخارجي على خلفية تدهور قيمة العملة التركية.

ومع قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة وفقا لبرنامج الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» الانتخابي فإن من شأن ذلك مضاعفة ديون تركيا الخارجية المقدَّرة بنحو 400 مليار دولار، وصعوبة الإيفاء بهذا الدين.