المالكي: سندرس ردود الفعل تجاه قانون شرعنة الاستيطان

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القدس المحتلة – قال رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان في الكنيسيت الإسرائيلي، والتي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه قرارات حكومة الاحتلال في حال لم يتم محاسبتها على جرائمها الاستيطانية، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اتجاه ستذهب.

واعتبر المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الثلاثاء، أن الموقف الأمريكي بالامتناع عن التعليق على تمرير هذا المشروع يدل على مؤشرات سلبية كما أنه يعكس صورة مسيئة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها حيال هذه السرقة للأراضي الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على أنه في حال لم يتم محاسبة إسرائيل من قبل واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي والفشل في التعاطي مع هذه القضية، فإن القيادة لن تقبل بمحاسبة أو لوم أي طرف بناء على الخطوات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.