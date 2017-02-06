المالكي: هناك اتصالات غير مباشرة مع إدارة ترامب

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رام الله – أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، أن هناك اتصالات غير مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» اليوم عن المالكي قوله، إن الجانب الفلسطيني يراقب بحذر تصريحات الإدارة الأمريكية.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فرنسا، قال المالكي إن “الرئيس محمود عباس سيبحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مخرجات مؤتمر باريس وكيفية تطبيقها على الأرض، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة خاصة الوضع السوري”، وأشار إلى أن الرئيس عباس سيتطرق أيضاً إلى مدى التزام باريس بالاعتراف بدولة فلسطين.

ويصل الرئيس محمود عباس اليوم العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية يلتقي خلالها غداً الثلاثاء بالرئيس فرانسوا هولاند ووزير الخارجية ويلقي كلمة أمام لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وفي ذات السياق أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن عن اجتماع ستعقده اللجنة المركزية فور عودة الرئيس محمود عباس من زيارته لفرنسا.

وقال محيسن إنه “سيتم خلال الاجتماع توزيع كافة المهام على أعضاء اللجنة بما فيها نائب رئيس الحركة”، مشيراً إلى أن معظم الأعضاء السابقين في مركزية فتح سيبقون في مواقع عملهم مبيناً أنه لا يوجد مشاكل في توزيع المهام.

ونفى محيسن استحداث مفوضية جديدة خاصة بالقدس، مشدداً على أن القدس على رأس جدول أعمال كل المفوضيات.