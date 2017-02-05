المالية العراقية تنفي اعتقال وكيل الوزارة في مطار أربيل

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بغداد – نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، ماتردد عن اعتقال وكيل الوزارة فاضل نبى عثمان في مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

ودعا المكتب الإعلامى لوزارة المالية- فى بيان صحفى مقتضب- وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية والصحف التى بثت النبأ إلى توخى الدقة فى نقل الأخبار، وفقا لوكالة «أنباء الشرق الأوسط».

يذكر أن مجلس النواب العراقى كان قد سحب الثقة يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016 من وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت، ولا يزال المنصب شاغرا فى حكومة حيدر العبادى ويقوم بتسيير الأعمال فاضل نبى عثمان.