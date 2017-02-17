المتحدث العسكري المصري: مقتل وإصابة 5 إرهابيين واستشهاد 3 جنود بسيناء

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القاهرة – نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، صور لمقتل تكفيريين وضبط 3 وتدمير مخازن سلاح بجبل الحلال.

وقال المتحدث الرسمى، عبر صفحته على “فيس بوك” : “استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمات وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء، وقد أسفرت أعمال المداهمات خلال الفترة من 15-2017/2/17 عن الآتى

– تدمير مغارة يختبئ بها تكفيرى وتحتوى على عدد من العبوات الناسفة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

– تدمير مخزن يحتوى على كمية كبيرة من الألغام المضادة للدبابات والتحفظ على عدد كبير من قطع غيار سيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية كانت مخبأة داخل المخزن.

– تدمير (3) مغارات عثر بداخلها على [ (155) برميل مواد متفجرة – كمية كبيرة من الشكائر تحتوى على مادتى ( نترات الأمونيوم – C4 ) تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة – عدد من الدوائر الكهربائية – ورشة لتصنيع العبوات الناسفة ] .

– تدمير (4) كهوف تحتوى على [ مهمات العناصر التكفيرية – كمية من الذخائر أنواع –

عدد من خزن البنادق الآلية والرشاشة – جهاز مكتشف ألغام ] .

تدمير (6) عربات دفع رباعى، و(44) دراجة نارية مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات والتحفظ على عربتين آخرتين.

– تدمير ميدان مجهز لتنفيذ الرماية والتدريب للعناصر الإرهابية.

– مداهمة (4) منزل، وحرق (21) عشة تحتوى على مواد إعاشة تستخدم فى

إيواء العناصر التكفيرية بالمنطقة المحيطة بجبل الحلال .. وحرق (7) أفندة لنبات الخشخاش المخدر بوسط سيناء.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

– كما تمكنت عناصر التأمين للجيش الثالث الميدانى غرب نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط

(22) كرتونة معبأة بالبلى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف المتحدث العسكرى : “وقد نتج عن أعمال المداهمات استشهاد (3) من جنود القوات المسلحة، وإصابة (44) آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك بمنطقة جبل الحلال”.

وكانت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى، قد أعلنت عن مواصلة مداهمة البؤر الإرهابية بمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء، والتى أسفرت خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2017 عن مقتل تكفيريين والقبض على 3 آخرين، وتدمير عدد من المخازن والمغارات بجبل الحلال تحتوى على عبوات ناسفة وبعض الذخائر والمعدات التى تستخدمها العناصر التكفيرية، وفقا لـ«المصري اليوم».