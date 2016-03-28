المجتمع وحق اليتيم

رؤية

بقلم – رحاب رمضان

في البداية يهمنا أن نوضح من هو اليتيم، هل هو من فقد اباه أم هو من فقد أبويه, أم هو مجهول النسب.

حتي يمكننا الوقوف علي حقه مع الفرد والمجتمع المتمثل في الأسرة والمجتمع والدولة

اذا قلنا أن اليتيم هو من فقد ابويه، فإن مجهول النسب أو غير معلوم الأبوين أو اللقيط اكثر يتماً لأن اليتم عليهم أصعب ومصيبتهم أشد.

ولليتيم علي الفرد حق حسن المعاملة ويجب علي الفرد أن يكون متعاطف متواضع مع اليتيم وأن يراعي احساسه باليتم دون أن يشعره بذلك والأسرة يجب أن تعتبر اليتيم أحد افرادها، تذهب إليه تشعره انه لم يفقد أبويه ،وأن هذه الأسرة هي أسرته سواء كان لقيطاً أو مجهول النسب، بحنان وحب ومشاعر طيبة تسكن قلبه وتجعله مطمئناً امناً.

والدولة ينبغي أن يكون لها اهتماماً كبيراً بالأيتام’ تخصص لهم الميزانية اللازمة لإقامة دور الأيتام التي تليق باقامتهم، إقامة كريمة.

وكما ذكر القرآن الكريم مخاطباً اليتيم ” ألم يجدك يتيماً فآوى”.

وإذا اقتربت من المعني سوف نجد أن فيه أفضل اسلوب لعلاج ظاهرة اليتم في شتي المجتمعات لأن اكثر من يحتاج إليه اليتيم هو المأوى .. لذا فإننا نقترح أن يكون ذلك دور الدولة بشكل منظم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، والإيواء ليس فقط دور الأيتام وإنما من تمام نعمة الإيواء أن يوضع اليتيم في كنف أسرة أو ضمن عائلة قريبة وهذا هو الأصل في ايواء اليتيم كما ذكر في سورة البلد ” يتيماً ذا مقربه “، أو عائلة بعيدة إذا لم تتيسر الأولي.

ماذكرناه من حق اليتيم على الفرد والمجتمع يدخل في اطار كيفية تقديم الإسلام لليتيم

فلقد قدم الإسلام الأيتام للمجتمع مكرمين في أروع صورة وليسوا ضحايا أقدار أو بقايا مجتمع أو مشوهين إجتماعياً كما هو الحال في مجتمعات أخري وكرمهم القرأن في أكثر من موضع وحث المسلمين علي التعامل معهم على انهم أخوه لهم يخالطونهم ويجالسونهم ويناسبونهم ويتعاملون معهم كما لو كان من ذات أسرهم وعائلاتهم، فلا يدعه ولا يقهره ولا يأكل ماله حسبما ذكر في القرآن الكريم، ” فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض علي طعام المسكين “.

وينبغي المبادرة من قبل المسلم بإذابة اي فوارق أو إزالة اي حواجز بين اليتيم والمجتمع ليذوب في المجتمع ولا يشعر بغربة أو عزله ويصبح إنسان سوي قوي له ماله من حقوق وعليه ماعليه من واجبات ويضع يده في يد أخيه الغير يتيم ويتعاون من أجل بناء ونهضة الأمة.

وعن رأي الدين في هذا الموضوع يقول الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف: “من منا يقول لليتيم : أخي ، ويقول لليتيمة أختي ؟ . ولئن كانت هذه التسمية هي الحقيقة ، إلا أن فيها كذلك أدبا قرآنيا جما في الخطاب ، وتطييبا لقلوب هؤلاء المخاطبين المنكسرة نفوسهم . إنهم إخواننا في الدين . ومن هنا ينبغي أن تبدأ علاقتنا بهم وسط مجتمع مسلم أدبه الإسلام ووصفه القرآن بأنه لا يدع اليتيم ولا يقهره ولا يأكل ماله … ولما كان من معاني اليتم في اللغة الانفراد والهم والغفلة والضعف والحاجة.

وتابع: “فالكل داخل في مطلق المخالطة ، والجميع متحد في كسر الغربة النفسية التي قد يشعرون بها هؤلاء وهم داخل المجتمع ، أي : إن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والمصاهرة ، تؤدوا اللائق بكم لأنهم إخوانكم”.

لقد كانت نظرة الإسلام إلى مجتمع اليتامى نظرة إيجابية واقعية فاعلة ، لعب فيها عنصر الإيمان وحافز الثواب دورا أساسيا . فهم في المجتمع المسلم ليسوا عالة على المجتمع ولا عبئا على أفراده ، وإنما هم من المنظور الشرعي حسنات مزروعة تنتظر من يحصدها ليفوز بجوار النبي ورفقته يوم القيامة .

قال تعالى : { فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ؟ . فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة }. وقد ذكر القرآن الكريم أن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون نارا في بطونهم.

ووجه المناسبة أن الذي يأكل مال اليتيم ظلما ، فإنه يعرض اليتيم بذلك لنار الجوع والفقر ، ولفح الحاجة والمرض … فما يأكله هو نار ، لأن الحصاد من جنس الزرع.

وإنه لايصح شرعا ولا طبعا ولا وضعا أن يحرم هؤلاء مرتين . مرة من حنان الأمومة وعطف الأبوة ، وأخرى من رحمة المجتمع ورعايته . نقول هذا ونحن نعلم أن في مجتمعاتنا المسلمة نفوسا رحيمة وقلوبا عطوفة تتلهف لخدمة اليتيم بأن تمسح شعرة على رأسه أو دمعة على خده . ولئن كان التقصير فرديا في هذا الباب ، إلا أنه لن يكون عاما بحال من الأحوال . فالخير باق في الناس إلى يوم القيامة .

ختاما نقول : مهما قلنا أو فعلنا ، فلن ندرك أبدا كيف هو شعور من يكتشف في لحظة أنه بدون أب أو أم . ولن نعيش أبدا إحساس من أدرك في غفلة من المجتمع ، أنه مجهول الوالدين.

ولن نحصي مطلقا كم من الأطفال كتب عليهم ألا يروا آباءهم . ولكننا قد ننجح إذا صحت منا النية واشتدت الإرادة ، في أن نكون ممن يمسحون دموع هؤلاء الصغار ، ويبلسم جروح الكبار منهم .