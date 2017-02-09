المجر تعتزم بناء سور ثان لمنع تدفق اللاجئين

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بودابست – قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، إن المجر مستعدة لبناء سور ثان على حدودها الجنوبية لمنع دخول المهاجرين إذا تدهور الوضع في العام الحالي أو القادم.

وبحسب “رويترز”، قال جوناس لازار في مؤتمر صحفي إن الحكومة تخطط لإقامة مخيمات من الحاويات على حدودها الجنوبية، حيث تريد احتجاز المهاجرين أثناء بحث طلباتهم للجوء.

وأضاف أنه يوجد قرابة 600 مهاجر في المجر بانتظار بحث طلباتهم للجوء أغلبهم في مخيمات مفتوحة وهو ما يشكل “خطرا أمنيا”.

وتابع أن الهدف تقييد تنقلاتهم وإبقائهم عند الحدود.