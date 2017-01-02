المجلس العسكري في تايلاند يلوح بتأجيل الانتخابات إلى 2018

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بانكوك – أفاد عضو المجلس التشريعي الوطني في تايلاند صومجيت بونثانوم، أن المجلس العسكري قد يؤجل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها هذا العام، إلى 2018.

وصرح بونثانوم للصحفيين اليوم الاثنين أن المجلس العسكري قد يؤجل الانتخابات بذريعة احتياجه لـ 18 شهرا من أجل إعداد التشريعات اللازمة.

تجدر الإشارة أنَّ الانتخابات البرلمانية أجلت عام 2015 بعد طرح الانقلابيين مسودة دستور جديد للاستفتاء الشعبي.

يذكر أن الجيش التايلاندي، بقيادة اللواء “برايوث تشان أوتشا”، أطاح بحكومة رئيسة الوزراء السابق “ينجلوك شيناوترا”، المنتخبة، في انقلاب جرى في مايو/أيار 2014، وعلى ضوئه، أوقف الجيش العمل بالدستور السابق.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إعلان ولي عهد المملكة، الأمير “ماها فاجيرالونغ كورن” (67 عاما)، ملكا، في أعقاب وفاة الملك “بوميبول أدولياديج”، يوم 13 أكتوبر الماضي 2016.

وأدولياديج صاحب أطول فترة حكم في العالم، حيث استمرت نحو 70 عاما، بينما كورن هو الملك العاشر لتايلاند من سلاسة “تشاكري”. –