المحكمة الأردنية تقضي بإعدام 5 متهمين في قضية خلية إربد

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عمان – حكمت محكمة أمن الدولة بالأردن، بالإعدام بحق خمسة متهمين فيما يعرف بـ “خلية إربد”، اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الغد» أن المحكمة قضت أيضاً بالحبس مع الأشغال الشاقة لـ16 آخرين.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة أحالت المتهمين في يونيو (حزيران) الماضي إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم في تهم تتعلق بالإرهاب منها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار إرهابية.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها تمكنت من إحباط مخطط لتنظيم داعش للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية.

وذكرت أنه خلال تتبع المطلوبين لتوقيفهم دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى مقتل 7 من المسلحين، كما أصيب مدنيان خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان.