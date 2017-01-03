المخابرات العراقية تحبط مخططا «داعشيا» لاستهداف قاعدة «انجرليك»

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بغداد – أحبطت المخابرات العراقية، مخططا أعده داعش لاستهداف قاعدة انجرليك التركية التي يستعملها التحالف الدولي والقوات الأمريكية في مهاجمة مواقعه بالعراق وسوريا، وتمكن من اعتقال المهندس الموصلي المكلف بجمع المعلومات عنها في مطار اتاتورك بمدينة اسطنبول التركية، قبل سفره إلى السودان، وإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل الذي يستحقه.

وبحسب صحيفة «المدى برس»، كشف المهندس المدعو أبو اسامة، الموقوف على ذمة محكمة التحقيق المركزية في بغداد، عن مخطط أعدّه داعش لاستهداف قاعدة (انجرليك)، مؤكداً تلقيه توجيهات بمراقبتها وتهيئة أماكن للانتحاريين المكلفين بمهاجمتها كونها مقراً لانطلاق غارات التحالف الدولي على التنظيم، وفي حين أقر بإعداده خارطة للطرق المؤدية إلى المقرّ العسكري شديد التحصين بواسطة نظام حديث للرسم الالكتروني تدرب عليه في ألمانيا، بيّن أن التنظيم الإرهابي طلب منه السهر يومياً في الملاهي وإقامة العلاقات مع فتيات الهوى لإبعاد الشبهات عنه قبل الشروع بالعملية.

وقال أبو أسامة، الذي أحكم جهاز المخابرات العراقي قبضته عليه في مطار اتاتورك، في عملية نوعية، إن “بداية حياتي المهنية كانت بعد تخرجي من دراسة الهندسة المدنية من جامعة الموصل، حيث التحقت بشركة ألمانية لهندسة الطرق والجسور في المدينة”، مشيراً إلى أن “تفوقي في مجال عملي شجع مهندسي الشركة على إرسالي إلى ألمانيا للتعلم على أنظمة الرسم المتطورة لاسيما التي تتم بواسطة الحاسوب”.

وأضاف أبو أسامة، أن “سيطرة التنظيم المتشدد فتحت صفحة جديدة في حياتي”، مبيناً أن “ما يعرف بالخليفة أبي بكر البغدادي أرسل بخطبة صوتية دعا فيها كفاءات أهل الموصل إلى الالتحاق بمؤسسات دولة الخلافة، وذلك قبل احتلال التنظيم للمدينة وبالتزامن مع التظاهرات التي شهدتها، حيث شعر الجميع بأن الموصل على وشك الوقوع بيد تنظيم داعش”.

وأوضح المهندس المتهم، لقد “بقيت عاطلاً عن العمل لنحو عام ونصف العام، لأن جميع الشركات الأجنبية غادرت المحافظة، وبعدها قرّرت الالتحاق بداعش”، لافتاً إلى أن “المشمولين بالانضمام إلى ديوان التطوير التابع لداعش كانوا نحو 15 شخصاً، جرى وضع غطاء على رؤوسنا لكي لا نستدل على الطريق الذي تم اخذنا عبره بواسطة حافلة”.

وذكر أبو اسامة، أن “الانضمام للتنظيم حصل في أحد الجوامع المعروفة في الموصل”، وتابع أن “عدداً من المتقدمين كانوا معي جرى توزيعهم على الدواوين بحسب الاختصاص”.

وأوضح المتهم، أن “المشرف على توزيع المتقدمين كان ضابطاً كبيراً في الجيش السابق يرتدي الزي المعروف بالقندهاري، وعندما علم بخبرتي وجّه بانضمامي إلى ديوان التطوير”، لافتاً الى أن “المواد الأولية لمتفجرات العبوات كانت تأتي من مدينة المنبج السورية في صناديق مغلقة، حيث تعلمت وضع المتفجرات في الصواريخ وكيفية جعلها جاهزة للانطلاق وكيفية تعاملها مع الحزم الهوائية بغية الوصول إلى أهدافها”.

ومضى المهندس المتهم، قائلاً، إن “الطريق إلى الهدف الذي توجهنا إليه لم يكن طويلاً وبمجرد وصولنا ورفع الغطاء من رأسي علمت أنني داخل جامعة الموصل كوني درست فيها وأعرف أروقتها جيداً”، مضيفاً أن “الدراسة استمرت لثلاثة أشهر، تعلمنا خلالها طريقة صناعة الصواريخ والعبوات، حيث حول التنظيم العديد من أبنية الجامعة إلى مقار للتصنيع وورش للتفخيخ”.

وذكر، المتهم، أن “التنظيم أرسل لي في البداية 15 ألف دولار، وأبلغني بضرورة السهر يومياً في الملاهي وإقامة علاقات غرامية مع فتيات الهوى، والبحث عن عمل جديد”، مبيناً أن “مسؤول ديوان التطوير أمرني بالذهاب إلى مدينة الرقة السورية والمكوث في أحد فنادقها التابعة للتنظيم وأبلغني بضرورة عدم التحدث لأحد”.

وأكد أبو أسامة، أن “التنظيم لم يبلغني بالواجب الذي يفكر بتكليفي به، سوى أنني اتحدث مع مسؤولي من خلال أحد محال الانترنت في الرقة يومين في الأسبوع”، مشيراً إلى أن “توجيهات غريبة صدرت لي بالانتقال عبر الحدود إلى تركيا بنحو غير مشروع، والعيش فيها كشخص طائش غير ملتزم دينياً وأخلاقياً بغية إبعاد الشبهات عني”.