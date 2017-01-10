المخابرات: على ألمانيا شن هجمات الكترونية وقائية

رؤية

برلين- قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانز جورج ماسن، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على ألمانيا أن تكون قادرة على التصدي لمحاولات اختراق شبكاتها على الإنترنت بأن تشن هجمات إلكترونية خاصة بها.

وأضاف ماسن في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، “نعتبر أنه من الضروري ألا ننخرط في الدفاع وحسب.. يتعين أيضا أن نكون في وضع الهجوم بحيث يتوقف الخصم عن شن المزيد من الهجمات”.

وتأتي تصريحات ماسن متسقة مع تصريحات وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الذي اقترح مؤخرا اتخاذ إجراءات اتحادية أكثر قوة من بينها شن هجمات مضادة في حال التعرض لهجمات إلكترونية.