المخلافي: إيران زودت الحوثيين بطائرة لإطلاق صواريخ

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صنعاء – كشف وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، أن الطائرة من دون طيار التي دمرها الجيش اليمني في الساحل الغربي قبل أيام، هي “طائرة إيرانية قادرة على إطلاق القذائف الصاروخية”، معتبراً أنها “دليل آخر على التورط الإيراني المتغلغل في اليمن”.

وذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية تقدمت رسمياً بشكوى في الأمم المتحدة لخرق إيران قرار مجلس الأمن 2216 الذي يلزم جميع الدول بعدم التعاون العسكري مع الانقلابيين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المخلافي قوله إن “2017 سيكون عام النصر والسلام والقضاء على مجموعة الحوثيين الإرهابية التي أدخلت الشعب اليمني في هذه الدوامة والحرب التي نحن نرفضها ولا نريدها ولكن نبعدها عن شعبنا”، وفقاً لـ«صحيفة الشرق الأوسط».

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن “الانقلابيين ليسوا راغبين في السلام وليس لديهم استعداد له، السلام لا يتحقق بمجرد رغبة الحكومة اليمنية والتحالف والمجتمع الدولي بذلك، السلام يتحقق برغبة الحوثيين للسلام وانصياعهم لمتطلباته، ومن متطلباته الالتزام بالمرجعيات الثلاث، الاستعداد للذهاب بحسن نية لمشاورات السلام، وقف العدوان على الشعب اليمني، واستعدادهم لتسليم السلاح والانسحاب ووقف الاعتداءات على الأشقاء والجيران في المملكة ودول الخليج، وهو أمر ليس متوفرا لدى الحوثيين حتى الآن”.

وفي تعليقه على استهداف الحوثيين وقوات صالح للفرقاطة السعودية في البحر الأحمر أثناء قيامها بدورية للرقابة على الساحل الغربي اليمني لمنع التهريب، أوضح عبد الملك المخلافي أن هذا الاستهداف يكشف بأنهم ليس فقط خطراً على الشعب اليمني وجيرانه بل خطر على الملاحة الدولية كلها من خلال استهداف الفرقاطة السعودية في عمل إرهابي من خلال الطريقة التي تمت بها وكل هذا يتم بتعاون ودعم إيراني واضح ومفضوح.