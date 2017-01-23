المخلافي: عام 2017 سيكون عام الانتصار والسلام في اليمن

رؤية

صنعاء- أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن “مزيدا من الانتصارات على الانقلابيين ستتحقق في الفترة القادمة”، وأن اليمن سيشهد مفاجآت سارة قريبا لمستقبل أفضل، وأن عام 2017 سيكون عام الانتصار والسلام.

وبحسب سكاي نيوز عربية، أضاف المخلافي أن الحكومة اليمنية قدمت احتجاجا رسميا للمبعوث الدولي على بعض اللقاءات التي عقدها في صنعاء وتتناقض مع التزاماته.

يذكر أن قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية سيطرت بشكل كامل على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية بأنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.