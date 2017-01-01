المخلوع صالح يسحب كتيبتين من شرق صنعاء لحمايته الشخصية

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صنعاء – قال مصدر عسكري، إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وجَّه بسحب كتيبتين من القوات الخاصة، المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، ونقلها لحمايته من أي استهداف محتمل.

وبحسب «صحيفة المدينة» السعودية، أوضح المصدر، أن صالح سحب الكتيبتين لمواجهة أي خطر قد يهدد حياته، وهو ما زاد من توتير العلاقات بينه وبين الحوثيين.

وأضاف المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن كتيبتين من القوات الخاصة “النخبة” التابعة لقوات الحرس الجمهوري انسحبتا الخميس الماضي من جبهة نهم إلى صنعاء لتتولى حماية المخلوع صالح، وفق ما نقله موقع “يمن برس”.

وأكد المصدر أن انسحاب الكتيبتين جاء بناءً على توجيهات من صالح نفسه؛ إثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبتهي صرواح مأرب ونهم صنعاء وتطويق العاصمة من المحورين الشرقي الشمالي والجنوبي الشرقي.ش