المرصد السوري: قصف درعا ومقتل قيادي بالقاعدة

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دمشق – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن اشتباكات دارت بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر في محور النعيمة بالقرب من مدينة درعا.

وأضاف المرصد أن “قذائف أطلقتها قوات النظام سقطت على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، ولا أنباء عن خسائر بشرية، بينما قصفت الفصائل الإسلامية والمقاتلة مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش بريف درعا الغربي”، حسبما أفاد موقع «24».

ووفقاً للمرصد، قضى قياديان اثنان على الأقل جراء استهدافهما على الطريق الواصل بين منطقة سرمدا وباب الهوى في ريف إدلب الشمالي.

وأكدت مصادر “مقتل قيادي في الحزب الإسلامي التركستاني، ويعد من القياديين “الجهاديين” العشرة الأوائل في سوريا، وأحد القادة الأربعة الأبرز في الحزب الإسلامي التركستاني، إضافةً لقيادي في تنظيم القاعدة في ضربات استهدفت سيارة كانا يستقلانها على طريق سرمدا- باب الهوى شمال إدلب، قرب الحدود السورية- التركية، من قبل طائرات مجهولة الهوية، لا يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي”.

كما قتل 3 عناصر من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) قتلوا، ولا يعلم ما إذا كان بينهم قياديين أم لا، جراء ضربات جوية من طائرات غير معلومة الهوية حتى الآن، استهدفت سيارتهم على الطريق الواصل بين سرمدا وحزانو بالريف الشمالي لإدلب، حيث أسفر القصف عن تفحم الجثث وتدمير السيارة، بحسب المرصد.