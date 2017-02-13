«المركزي المصري»: ارتفاع معدل التضخم السنوى لـ30.86% خلال يناير الماضي

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القاهرة – أعلن البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الاثنين، تسجيل التضخم الأساسى معدلا شهريا قدره 5% خلال شهر يناير الماضى مقابل 35ر4% فى ديسمبر السابق له.

وأضاف البنك ـ فى بيان اليوم على موقعه الكترونى ـ أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قبل البنك ارتفع إلى 86ر30% فى يناير الماضى مقابل 86ر25 % فى ديسمبر الماضي.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء قد ذكر ـ فى وقت سابق ـ أن معدل التضخم قد ارتفع خلال يناير الماضى بنحو 4.3 % مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ، ليبلغ 227.5 نقطة، وأنه ـ سنويا ـ قد سجل فى يناير 2017 (29.6%) ، مقارنة بشهر يناير 2016، وفقا لـ« اليوم السابع».