«المركزي المصري»: 12.3 مليار دولار حصيلة البنوك منذ تعويم الجنيه

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القاهرة – قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى إن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى بلغت اليوم الاثنين 635 مليون دولار، إذ ارتفعت إلى 12.3 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) فى الثالث من نوفمبر الماضى وحتى الآن، ما انعكس على حجم السيولة بالنقد الأجنبى بالجهاز المصرفي.

وأضاف المصدر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن معدلات التنازل على الدولار من قبل حائزى ومكتنزى الدولار تتزايد يوما بعد يوم، حيث تجاوزت يوم الخميس الماضى وحده حاجز الـ550 مليون دولار، جاءت أغلبها من محافظات صعيد مصر.

وأشار المصدر إلى أن سعر الدولار تراجع بشكل ملحوظ منذ مطلع الأسبوع الماضي، على خلفية زيادة المعروض وتراجع الطلب، منوها بأن انضمام جزء كبير من سيولة الدولار من القطاع غير الرسمى إلى البنوك وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب عبر أذون الخزانة ساهما فى تحسن معدلات النقد الأجنبي.

وكان سعر شراء الدولار قد هبط إلى 85ر16 جنيه بالبنوك، فيما بلغ سعر البيع 95ر16 جنيه، وذلك لأول مرة منذ 6 أسابيع.