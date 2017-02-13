المصالحة الوطنية وتهديدات ترامب تشغل الصحف الإيرانية

رؤية – بنده يوسف

صحيفة آمان امروز

اعتقال 2 على خلفية ملف حريق مبنى بلاسكو.

الكشف عن فساد في الشركة الوطنية النحاس.

زيادة معدلات الإدمان بين طلاب الجامعة.

أصوليون يتنكرون للمحافظين واحمدي نجاد ويتقربون من معسكر روحاني.

صحيفة آفتاب

ترحيب من اليمين واليسار بمبادرة المصالحة الوطنية، والإصلاحيون يطالبون بتعزيز موقعهم أولًا.

إنشاء أحدث قاعدة لبحریة الجیش الإیرانی فی سواحل بحر عمان.

صحيفة ابرار

ماذا فعل المسئولون من أجل حل مشاكل خوزستان؟.

المرشد الأعلى ينتقد بشكل صريح سوء نطق اللغة الفارسية من جانب الاعلاميين والمقررين في التلفزيون الايراني.

روحاني يبعث برسالة تهنئة للرئيس الألماني.



محادثات مصرفية بين إيران واستكهولم.



اتفاق بي النصلرف الايرانية لخفض قيمة الفائدة.

ايران تتسلم طائرات ايرباص جديدة في المستقبل الجديد.

صحيفة اعتماد

وزير الثقافة: هناك من يجهد نفسه لتحريم الموسيقى.

وزير الصناعة: سأمنح مقعدي للشباب.

روحاني بلا منافس حتى الآن.

صحيفة افكار

تخصيص أموال لتحسين بنية الكهرباء في خوزستان.

حركة عدم الانحياز تدين اجراءات أمريكا ضد ايران.

55 ملیون شخصاً بإمکانهم المشارکة فی الانتخابات القادمة.

صحيفة اقتصاد بويا

اصلاح النظام المصرفي عامل نجاة اقتصاد إيران.

زيادة 30 مليون دولار في عائدات النفط اليومية.

صحيفة ايران

خطر الإدمان يهدد إيران.

البرلمان يناقش تخفيف حكم الاعدام لقضايا المخدرات لتقليل أحكام الإعدام.

معلنا عن توقیع إتفاقیات فی مجالی النفط والغاز بین البلدین .. سفیر فرنسا بطهران: الحکومة الفرنسیة ملتزمة بتنفیذ الإتفاق النووي.

إیران ترغب فی الإستفادة من تکنولوجیا السوید وتدعوها لإنتاج حافلات تعمل بالغاز.

الأمین العام للاتحاد الاسلامی الکردستانی العراقی یزور ایران.

وکیل الخارجیة الیونانیة یؤکد رغبة بلاده لتنمیة العلاقات مع ایران.

صحيفة ابتكار

عدم وضوح برنامج ايران للحج هذا العام في ظل توتر العلاقات مع السعودية.

ترامب وحلفاءه من الممكن ألا يظهروا مروانة أيضًا مع إيران، ويجب أخذ نهديداته بجدية.

كاريكاتير

صحيفة بهار

10% نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الحكوميةصحيفة شهروند

صحيفة شرق