المعارضة السورية: المحادثات مستمرة مع تركيا لوقف إطلاق النار

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دمشق – قال مسؤول كبير في المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، إن جماعات المعارضة الرئيسية تجري محادثات مع تركيا بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا، وإنها ترفض طلب موسكو استثناء معقل رئيسي لهم قرب دمشق من وقف إطلاق النار.

وبحسب «رويترز»، قال منير السيال، رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح.

وقال السيال “المشاروات جارية برعاية تركية وروسيا تحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة”.

وتابع “إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقاً وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة”.