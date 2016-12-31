المعارضة السورية تنفي مزاعم إيران بشأن وادي بردى

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دمشق – نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السبت، مزاعم أوردها «الاحتلال الإيراني ومتحدثوه» بشأن وجود عناصر تابعة لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة في منطقة وادي بردى في غوطة دمشق الغربية.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الائتلاف في تصريح صحفي أن “القوات التي تدافع عن المنطقة في وجه عدوان حزب الله وميليشيات إيران وبشار منضوية ضمن الجيش السوري الحر، وأن تلك المزاعم تستخدم لتبرير انتهاك وقف إطلاق النار وتقويضه”.

ويحث الائتلاف الجهات الضامنة للاتفاق على إيقاف إيران وميليشياتها ومنعها من إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

وتوصلت تركيا، التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مع روسيا، حليفة الأسد، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

وحثت روسيا الأمم المتحدة على دعم وقف إطلاق النار، وهو ثالث هدنة هذا العام، بهدف إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ ستة أعوام.