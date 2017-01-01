المعارضة السورية تهدد بالتخلي عن الهدنة

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واشنطن- رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، السبت، بوقف إطلاق النار فى سوريا لكن جماعات المعارضة المسلحة هددت بالتخلى عن الهدنة المستمرة منذ يومين إذا تواصلت الانتهاكات.

وأقر مجلس الأمن الذى يضم 15 عضوا بالإجماع قرارا يرحب بوقف إطلاق النار، وهذه ثالث هدنة فى عام 2016 تستهدف إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من ستة أعوام.

وقلص الاتفاق الذى توسطت فيه روسيا وتركيا مستوى العنف لكن الاشتباكات المسلحة والضربات الجوية والقصف تواصل فى بعض المناطق. وتدعم كل من روسيا وتركيا طرفا غير الذى تدعمه الأخرى فى الصراع السوري.

وقالت وسائل إعلام رسمية ومراقبون إن انتحاريين قتلا شخصين على الأقل فى مدينة طرطوس الساحلية بمنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة ، حسبما ذكرت «رويترز».

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن كانا ضمن دورية أمنية أوقفت الانتحاريين قبل أن يفجرا نفسيهما. وهذا أول استهداف للمنطقة منذ عدة أشهر.

وقالت فصائل تنتمى للجيش السورى الحر وهو تحالف فضفاض من فصائل لا يضم الجماعات الإسلامية الأكثر تطرفا إن القوات الحكومية ومقاتلى جماعة حزب الله اللبنانية يحاولون اكتساب مزيد من الأراضى من مقاتلى المعارضة فى وادى بردى شمال غربى دمشق.

وقالت جماعات المعارضة فى بيان “نؤكد أن استمرار النظام فى خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغيا.”

وقالت المعارضة السياسية والمسلحة إن الجانب الحكومى يحشد قوات لشن هجوم برى فى المنطقة. ولم يصدر أى إعلان جديد من الجيش منذ أن بدأ عمليات فى المنطقة الأسبوع الماضي.