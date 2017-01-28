المعذبون في الأرض على أبواب أمريكا

كتب هالة عبدالرحمن

حملًا جديدًا يضاف إلى أحمالهم وهمومهم فبعدما أصبحوا بلا وطن بسبب الحروب الطاحنة في بلادهم، أصبح المعذبون في الأرض إن جاز التعبير من موطني سوريا واليمن والصومال، وغيرهم ممنوعين من دخول الولايات المتحدة بعدما حظر ترامب دخولهم إلى بلاده، ويرى ترامب في أولئك الناس مكامن لفرضياته في شر متوقع، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الناس في الدول العربية الفقيرة تدرك منذ وقت طويل أن الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقارب الخيال، حتى قبل أن تعصف فوضى الحرب في معظم تلك الدول، إلا أن عبث حكام الولايات المتحدة في دولهم ومنطقتهم جعل منهم ألاف المشردين أصبحوا سائلين على أبواب أمريكا.

واستطرادًا لمسلسل العبث الأمريكي في دول الشرق الأوسط، أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن منع دخول مواطنى إيران و6 دول عربية لأمريكا لمدة 90 يومًا، بجانب عدم السماح بدخول اللاجئين السوريين لمدة 120 يومًا، ردود فعل غاضبة فى الأوساط الحقوقية.

وقال حقوقيون، إن قرارات ترامب الأخيرة، تُعد انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر التمييز على أساس الدين، ويستهدف أشخاصا على أساس دينهم وأصلهم وليس على أساس سجلهم الإجرامى أو شخصيتهم، مشيرين إلى أنهم سيلجأون إلى القضاء لمحاربة هذا القرار.

وجاء هذا القرار تحت عنوان “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة”، إذ أنه كان متوقعا صدوره منذ مساء الأربعاء حين نشرت صحيفة واشنطن بوست نسخة منه.

ولا تزال تفاصيل هذا القرار غير واضحة، إلا أنها ستضر بمصالح آلاف المواطنين الذين يعيشون في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يخشى مواطني الدول الست من القواعد الجديدة التي ستؤثر على الطلاب الدارسين والعمال المقيمين بشكل غير دائم في الولايات المتحدة وهو ما سيشرد آلاف العائلات.

وأشار عابد أيوب، المدير القانوني لمركز العربية الأمريكية لمكافحة التمييز في واشنطن إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى تمزيق شمل العائلات المقيمة هنا في انتظار قبول طلبات عودتهم إلى الولايات المتحدة.

ولم يكن خبر منع دخول الأجانب للولايات المتحدة متوقعًا، وتقول إدارة ترامب أن هناك حاجة إلى هذا القرار لأسباب أمنية، ولحماية البلاد من الهجمات الإرهابية للأجانب.

ووضع قيود على تأشيرات الدخول يأتي متزامنًا مع قرار وضع جدار عازل على حدود المكسيك ومن المتوقع أيضًا منع دخول اللاجئين السوريين.

وتقول مجلة «التايم» الأمريكية أنه لا يوجد أي دليل على مدى فعالية هذه القرارات في حفظ الأمن الداخلي بدلًا من إرسال مجموعات قتالية تحارب الجماعات المتشددة مثل داعش.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أن قرارات ترامب ماهي إلا محاولة لتأجيج المشاعر العنصرية وإشعال كراهية الإسلام والمسلمين.

وعلى الجانب الآخر، تقف العديد من الأسر منتظرة قرارات العبث بمقدرات حياتهم، وتروي مجلة «التايم» قصص ثلاثة من الأسر التي تجسد معاناة المهاجرين في أمريكا بعد قرارات ترامب.

وتجد من ضمن هذه الأسر، عائلة عامر عرب، 35 عامًا، وهو مهندس برمجيات سوري يعيش في إسطنبول، من أصل فلسطيني ولد في حي اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وعاش عرب في تركيا منذ عام 2003، وتزوج من إمرأة أمريكية تعيش في اسطنبول، وكانا يخططان للانتقال للعيش في واشنطن بسبب سوء الأوضاع الأمنية في تركيا إلا أن ترامب دمر كل خططهم.

ويقول عامر: “لا أعرف ماذا فعل المهاجرين واللاجئين لكي يتخذ ترامب مثل هذه القارات، فلم يتسببوا في أي مشاكل للولايات المتحدة”.