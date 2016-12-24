المغرب.. اعتقال قيادي بـ«العدالة والتنمية» أشاد باغتيال السفيرالروسي

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الرباط – كشفت تقارير مغربية أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب، اعتقل قيادياً في الهيكل الشبابي التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب، بتهمة الإشادة بالإرهاب بعد اغتيال السفير الروسي في تركيا.

ونقل موقع “لو 360” المغربي السبت، أن الموقوف الأمين العام المحلي في التنظيم الشبابي التابع للعدالة والتنمية الحاكم في مدينة بن جرير، جنوب مدينة مراكش، والمشرف على بعض الصفحات والمواقع الإعلامية التابعة للحزب الحاكم في المغرب.

وأوضح الموقع أن السلطات القضائية أمرت باعتقال القيادي الشاب، بعد إشادته بجريمة الاغتيال وتقديمه القاتل في صورة البطل الشهيد، ورغم مسارعته إلى محو كتاباته بعد فترة من الزمن.