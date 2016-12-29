المغرب.. حزب الاستقلال يعتذر رسميا لموريتانيا

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الرباط – قدم حزب الاستقلال اعتذارا رسميا لموريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا، وذلك عبر افتتاحية جريدة “العلم” الناطقة الرسمية باسم الحزب، في عددها الصادر، اليوم الخميس، منتقداً ما وصفهم بالصيادين في الماء العكر، بالقول: “نحن على يقين أن ظن الصيادين في المياه العكرة سيخيب من جديد”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء “الموريتانية”.

وبحسب صحيفة “العمق المغربي”، أوضح الحزب أنه “إذا كان من اللازم الاعتذار للشعب الموريتاني، لما قد يكون ترتب من سوء فهم تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام وقيادات حزب الاستقلال، لا تتردد في الاعتذار لموريتانيا الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً”.

وأضافت الافتتاحية بصحيفة “العلم” أن الأمين العام للحزب “كان بصدد الحديث عن سياق تاريخي مضى وولى، وموقف حزب الاستقلال من موريتانيا الشقيقة هو بالضبط ما أكده الملك للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الاتصال الأخير بينهما”.

واعتبر حزب شباط في الافتتاحية ذاتها، أن “العلاقة الجيدة والممتازة بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني أكبر مما قد يكون البعض يخطط للإساءة إليها، علاقات تاريخية جيدة ومتينة، واجهت عواصف كثيرة ولكنها خرجت دوماً منتصرة وأكثر قوة”.