المغرب وموريتانيا تتفقان على تجاوز خلافات البلدين

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الرباط – أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، إنه والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نجحا خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة أزويرات في التوافق على تجاوز كل ما وقع في العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

وقال بنكيران في تصريحات للصحفيين، الجمعة، بعد عودته إلى المغرب ، إن لقائه بالرئيس الموريتاني كان حارا وحيويا وصريحا.

وكان بنكيران توجه إلى موريتانيا بتكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس عقب تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط، قال خلالها إن موريتانيا أراض تابعة إلى المغر، وهو الأمر الذى أثار غضب الموريتانيين.

وفي مسعى للتهدئة أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الموريتاني، كما أوفد رئيس الوزراء إلى موريتانيا حيث التقى الرئيس الموريتاني، وأكد أن تصريحات شباط غير مسؤولة.