المغني العالمي إنريكو ماسياس يتألق بحفل مكتبة الإسكندرية

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القاهرة – تألق المغنى العالمى إنريكو ماسياس، فى الحفل الغنائى الذى نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وبحضور اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، ووزير السياحة يحيى راشد، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

وتغنى الفنان العالمى بباقة من أجمل أغانيه، وسط تجاوب كبير من جمهور الحفل الذى جاء العديد منه من الجالية الفرنسية بمصر، وقال “ماسياس” إنه سعيد بتواجده فى مصر، مقدمًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وإنريكو ماسياس، فنان فرنسى من أصل جزائرى، وعيّن من قبل رسول السلام التابع للأمم المتحدة، ولقب بمطرب المليون منفى كناية عن “الأقدام السوداء”، وكانت أكثر أعماله فى التغنى بالجزائر وخاصة مدينة قسنطينة، ومن أشهر أغانيه “قسنطينة”، و”غادرت موطن” و”سولنزارا” وكان والده سيلفان غريناسيا، عازف كمان مشهور بالجزائر.

ويأتى الحفل كجزء من احتفالات مكتبة الإسكندرية بعيد تأسيسها الخامس عشر، والتى تعتزم المكتبة فيها تقديم كل أنواع الفنون الأدائية لجمهور الإسكندرية خلال عامها الخامس عشر فى إطار جهود المكتبة فى الوصول لكافة أطياف المجتمع السكندرى، وفقا لـ«اليوم السابع».