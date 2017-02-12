«المقاتلات الروسية» تثير توترا بين صربيا وجيرانها

رؤية

بلغراد – قال وزير الدفاع الصربي إن بلاده ستحصل على شحنة من الطائرات المقاتلة الروسية، ما قد يفاقم من حدة التوتر مع الدول المجاورة.

وأوضح وزير الدفاع زوران ديورديفيتش بعد عودته، الأحد، من إحدى زياراته المتكررة لموسكو، إن بلاده ستتسلم ست طائرات من طراز ميغ 29.

وأشار ديوردييفيتش إلى أن روسيا ستزود صربيا أيضا بخبراء لرفع مستوى الطائرات التي تم الحصول عليها من احتياطيات الجيش الروسي.

وقد أثار تسليح صربيا مخاوف في منطقة البلقان، التي شهدت حربا دامية في التسعينيات قتل خلالها أكثر من 110 آلاف شخص وخلفت الملايين بلا مأوى.

وكانت صربيا تسير في طريق الانضمام رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ضغط موسكو أدى إلى ميل بلغراد بشكل مطرد نحو الكرملين وهدفه المتمثل في إبعاد البلاد عن حلف شمال الأطلسي ومؤسسات غربية أخرى.

ودعمت موسكو صربيا في نزاعها مع الغرب بسبب كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008، ورفضت بلغراد قبول كوسوفو جمهورية منفصلة، وفقا لـ«سكاي نيوز».