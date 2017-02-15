المقاولون العرب: العاصمة الإدارية المصرية الجديدة نقلة حضارية كبرى

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القاهرة – قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن العمل فى العاصمة الإدارية قائم بشكل متواصل، الأمر الذى جعل السوق المصرية مفتوحة لاستيعاب جميع الشركات، مشدداً على أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية كبرى ومربحة على المستوى الاقتصادى، وتابع: “هذا المشروع كان من المفترض العمل عليه منذ 20 عاما مضت، ولكنه تأخر ونحن نعمل فيه بقوة الآن، وسيحقق عوائد اقتصادية ضخمة.. والعاطل اليوم الذى يجلس على المقاهى هو كسلان، نظراً لوجود فرص عمل كبرى”.

وأضاف “صلاح”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “على مسئوليتى”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المقاولون العرب جزء لا يتجزأ من المشروعات القومية، مشدداً على أن الشركات تضاعف حجم عملها مؤخراً بسبب مثل هذه المشروعات، وتابع: “اللى قاعد على القهوة وفراحان هو كسلان ومش عاوز يتعب، لكن الرجل الذى يبحث عن مجهود وعمل يجنى ثماره يجد عملا الآن”، وفقا لـ«رويترز».