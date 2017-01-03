المنامة: إسقاط جنسية بحريني تدرب على السلاح في إيران

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المنامة – أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة بالبحرين، الحكم بالسجن 10 سنوات، وإسقاط جنسية بحريني، تدرب على السلاح في إيران، حسبما نقلت صحيفة الأيام البحرينية، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة أن المحكمة أيدت الحكم الصادر ضد البحريني بعد اتهامه بالتدرب على استعمال الأسلحة، والمتفجرات في إيران، مع مُدان بحريني آخر يُقيم خارج البحرين.

وكان البحريني تدرب في إيران في أحد معسكرات الجيش الإيراني، مع صديق دراسة للمتهم، وهو الذي استقبله في إيران وأمن له التدريب.

وبعودته إلى المنامة، قبض على المتهم، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وإسقاط جنسيته، وهو القرار الذي أيدته الاستئناف في جلستها الثلاثاء.