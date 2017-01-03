المنتدى الاقتصادي العالمي | 5 نصائح هامة للقادة في 2017

رؤية

ترجمة – آية سيد

المصدر – المنتدى الاقتصادي العالمي

مثلما أظهر العام الماضي, يجب أن يكون القادة متجاوبين لمطالب الناس الذين فوضوهم للقيادة, مع تقديم رؤية وطريق للمضي قدماً, بحيث يستطيع الناس تخيل مستقبل أفضل.

تتطلب القيادة الحقيقية في عالم معقد وغامض وقلق أن يؤدي القادة مهامهم بنظام رادار وبوصلة. يجب أن يكونوا متقبلين للإشارات القادمة من المشهد المتغير باستمرار, وينبغي أن يكونوا مستعدين للقيام بالتعديلات الضرورية؛ لكنهم لا يجب أبداً أن ينحرفوا عن الشمال الحقيقي, ألا وهو الرؤية القوية المبنية على قيم حقيقية.

لهذا السبب جعل المنتدى الاقتصادي العالمي القيادة المتجاوبة والمسئولة موضوع اجتماع يناير السنوي في دافوس. بينما يرسم قادة الحكومات والأعمال والمجتمع المدني مساراً للعام القادم, خمسة تحديات رئيسية سوف تستحوذ على إهتمامهم.

أولاً, سيكون عليهم التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة, التي تعيد تشكيل الصناعات بأكملها, وإقامة صناعات جديدة من الصفر, بسبب التقدمات الرائدة في الذكاء الاصطناعي, والروبوتات, وإنترنت الأشياء, والمركبات ذاتية القيادة, والطباعة ثلاثية الأبعاد, وتكنولوجيا النانو, والتكنولوجيا الحيوية, والحوسبة الكمومية.

هذه التقنيات بدأت لتوها في إظهار إمكاناتها الكاملة؛ في 2017, سوف نرى بصورة متزايدة ما اعتاد أن يكون خيال علمي وهو يتحول إلى حقيقة. لكن, في حين أن الثورة الصناعية الرابعة قد تساعدنا في حل بعض مشكلاتنا الأكثر إلحاحاً, إلا إنها تقسم المجتمعات أيضاً إلى جزء يقبل التغيير وجزء يرفضه. وهذا يهدد رخاءنا بطرق يتعين تحديدها ومعالجتها.

ثانياً, سيكون على القادة بناء نظام حوكمة عالمية ديناميكي وشامل لأصحاب المصلحة المتعددين. يمكن معالجة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية لوقتنا الحاضر فقط من خلال التضافر العالمي بين القطاعين العام-الخاص؛ لكن إطار العمل الحالي للتعاون الدولي كان مُعداً لعصر ما بعد الحرب, عندما كانت الدول القومية هي الجهات الفاعلة الرئيسية.

في الوقت نفسه, التغيرات الجيوسياسية جعلت العالم المعاصر متعدد الأقطاب بحق. بينما يجلب اللاعبون العالميون الجدد أفكاراً جديدة عن كيفية تشكيل الأنظمة القومية والنظام العالمي, يصبح النظام الحالي أكثر هشاشة. طالما تتفاعل الدول على أساس المصالح المشتركة, وليس القيم المشتركة, فإن مدى قدرتها على التعاون سيكون محدوداً. إضافة لهذا, الجهات الفاعلة من غير الدول أصبحت قادرة الآن على تعطيل الأنظمة القومية والعالمية, لا سيما من خلال الهجمات الإلكترونية. لمقاومة هذا التهديد, لا تستطيع الدول أن تنغلق على نفسها وحسب. الطريق الوحيد للمضي قدماً هو التأكد من أن العولمة تنفع الجميع.

التحدي الثالث أمام القادة سيكون استعادة النمو الاقتصادي العالمي. إن النمو المتناقص بصفة دائمة يُترجم إلى مستويات معيشية منخفضة: مع نمو سنوي بنسبة 5%, يستغرق الأمر 14 عاماً لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما؛ مع نمو بنسبة 3%, يستغرق 24 عاماً. إذا استمر الركود الحالي, ربما يصبح أولادنا وأحفادنا أسوأ حالاً من أسلافهم.

حتى بدون البطالة الهيكلية المدفوعة تكنولوجياً التي نشهدها اليوم, سيكون على الاقتصاد العالمي خلق مليارات الوظائف للتكيف مع النمو السكاني المتزايد, المتوقع أن يصل إلى 9,7 مليار نسمة بحلول 2050, من 7,4 مليار اليوم. بالتالي, 2017 سيكون عاماً حيث سيصبح الاندماج الاجتماعي وبطالة الشباب قضايا قومية وعالمية حرجة.

سيكون التحدي الرابع هو إصلاح رأسمالية السوق, واستعادة الإتفاق بين العمل التجاري والمجتمع. لقد حسنت الأسواق الحرة والعولمة مستويات المعيشة وانتشلتالناس من الفقر لعقود. لكن عيوبها الهيكلية – قصر الأمد, وتفاوت الثروات المتزايد, والمحسوبية – أشعلت رد الفعل السياسي العنيف الذي شهدته السنوات الأخيرة, وأبرزت بدورها الحاجة لإقامة هياكل دائمة لموازنة الحوافز الاقتصادية مع الرخاء الاجتماعي.

وأخيراً, سوف يحتاج القادة لمعالجة الأزمة المنتشرة في تشكيل الهوية التي نتجت عن تآكل الأعراف التقليدية على مدار العقدين الماضيين. لقد جعلت العولمة العالم أصغر لكن أكثر تعقيداً, وخسر الكثير من الأشخاص ثقتهم في المؤسسات. يخشى الكثير من الناس الآن على مستقبلهم, ويبحثون عن معتقدات مشتركة ومختلفة يمكنها أن تمنح إحساساً بالهدف والاستمرارية.

إن تشكيل الهوية ليس عملية عقلانية؛ إنها عملية عاطفية بشدة وكثيراً ما تتسم بمستويات مرتفعة من القلق, وعدم الرضا, والغضب. السياسة أيضاً تدفعها العاطفة: يجذب القادة الناخبين ليس عن طريق معالجة احتياجاتهم أو تقديم رؤى بعيدة الأمد, وإنما عن طريق تقديم إحساس بالانتماء, أو الحنين لزمن أكثر بساطة, أو العودة للجذور القومية. لقد شهدنا ذلك في 2016, حيث حقق الشعبويون مكاسب عن طريق تبني معتقدات رجعية ومتطرفة. القادة المسئولون, من جانبهم, يجب أن يدركوا مخاوف الناس وغضبهم كشيء مشروع, مع توفير الإلهام والخطط البناءة لبناء مستقبل أفضل.

لكن كيف؟ يبدو العالم اليوم وإنه غارق في بحر من التشاؤم, والسلبية, والتهكم. ومع هذا, لدينا فرصة لانتشال ملايين من الناس من الفقر, بحيث يتمكنوا من عيش حياة أكثر سلامة وفائدة. ونحن علينا واجب بالعمل معاً من أجل الوصول إلى عالم أفضل وأكثر شمولاً وسلمي. سوف تعتمد فرص نجاحنا على بعض الأحداث الخارجية, وليس الخيارات التي يتخذها قادتنا.

سيكون العام الجديد اختباراً حاسماً لكل أصحاب المصالح في المجتمع العالمي. وسوف نحتاج, أكثر من أي وقت مضى, لقادة متجاوبين ومسئولين لكي يعالجوا تحدياتنا الجماعية, ويستعيدوا ثقة الناس في المؤسسات وفي بعضهم البعض. نحن لا تنقصنا الوسائل اللازمة لجعل العالم مكاناً أفضل. لكن لفعل ذلك, يجب أن نتجاوز مصالحنا الضيقة وننتبه لمصالح المجتمع العالمي.

هذا الواجب يبدأ من قادتنا, الذين يجب أن يبدأوا في المشاركة في حوار مفتوح وبحث مشترك عن حلول للخمسة تحديات الرئيسية التي تلوح في الأفق. إذا أقروا أننا نعيش في مجتمع عالمي بمصير مشترك, سيكونوا قد إتخذوا خطوة أولى – وإن كانت متواضعة – في الإتجاه الصحيح.

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