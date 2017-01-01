المنتدى الثقافي اللبناني في باريس يمنح جائزته للفنان جورج بهجوري

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باريس- منح المنتدى الثقافي اللبناني في باريس جائزته السنوية للإبداع العربي للفنان التشكيلي المصري جورج بهجوري ذي “الإحساس المرهف والمتمرد”، بحسب المنظمين.

وقال رئيس المنتدى اللبناني نبيل ابو شقرا إن بهجوري “فنان مخضرم يتميز بإحساس رقيق ومرهف، عاش تجارب كثيرة، واستفاد بشكل خاص من تجربته في فرنسا التي صقلت موهبته، بحيث بات يعتبر احد أبرز الفنانين التشكيليين في هذه المرحلة”.

وأضاف “رغم طابع التمرد الذي تتميز به أعماله، إلا انه لم ينل حقه من التقدير”.

وأمضى بهجوري مدة طويلة من حياته في باريس تجاوزت الثلاثين عاما قبل ان يعود ليستقر في القاهرة.

وأبدى في اتصال مع وكالة «فرانس برس» سعادته بالحصول على الجائزة، وقال مازحا “لقد عدت إلى القاهرة بعد تهديد من زوجتي التي لوحت بالطلاق ان لم اعد، وهي لا تريد العيش في باريس”.

وأضاف “لدي مرسمي في باريس التي أحن إليها كثيرا وسآتيها قريبا”.

وكشف بهجوري انه يعد لمعرض يقام بعد اسبوعين في “غاليري رضا” في القاهرة، يضم 100 لوحة مستوحاة من الحارة والشارع والناس، وهذه العناصر تشكل “مصدر إلهام لا ينتهي” كما يقول.

ويقدم المنتدى الثقافي اللبناني منذ ما يزيد على العقدين جائزتين رمزيتين سنويا، واحدة للإبداع اللبناني وأخرى للإبداع العربي، كانت في السنوات الماضية من نصيب شخصيات لبنانية وعربية مرموقة في مجالات الأدب والفن والفكر.