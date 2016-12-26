«الموجز في الإهانة» كتاب فرنسي يدين الرقابة

رؤية

الرباط- صدر حديثا عن دار توبقال للنشر، كتاب «الموجز في الإهانة»، للكاتب الفرنسي برنار نويل، ترجمة الشاعر المغربي محمد بنيس، يجمع مقالات عميقة تدين الرقابة بوسائل الإعلام الغربية والفرنسية خاصة.

من مقدمة الكتاب القيم نقرأ: بابتكار كلمة الرقابة على المعنى ‏SENSURE التي كانت على الفور، بمحض الصدفة، ذاتَ دلالة بالفرنسية وكانت، بمظهر كتابتها الخاطئة مقارنة بكلمة الرقابة، التقليدية، تثيرُ الانتباه. كانت هذه الرقابة CENSURE، تعني على الدوام، الحرمانَ من الكلام، وباتساع المعنى جميعَ القيود المفرُوضة على حريَّة التعبير فيما هو من البدهي أن الرقابةُ على المعنى التي ابتكرتُها كانت تدين الحرمان من المعنى.

يقول برنار نويل: «كنا آنذاك في 1975 والعالم، في تلك الفترة، كان يبدو منقسماً إلى قسمين: من جهة الغربُ التي كانت تنتصرُ فيه الحرية، وبالخصوص حرية التعبير، ومن الجهة الأخرى، بلدانُ الشرق والاتحاد السوفييتي الذي كانت تسود فيه الرقابة. كانت ظروفُ المحاكمة ضد «الإخلال بالأخلاق العامة» التي كانت اتُّهمتْ بها روايتي، «قصر العشاء الأخير» ‏، قادتني إلى التفكير في هذه الوضعية. وبسُرعة، فطنتُ إلى أن الأشياء لم تكن بمثل هذه البساطة، وأن الغرب كان اخترعَ وسائلَ ليُبطل بطريقة سرية مفعولَ الحرية الممنُوحة لمواطنيه، وأبسطُ وسيلة لذلك هو خلطُ الأخبار والإكثار منها ليجعلها تفقدُ دلالتَها. هذا الفنُّ من الحرمان من المعنى عن طريق الإكثار منَ ترديد الأخبار كان يُؤْذن بنظام وضعَه في الوقت الحاضر مجتمعُ الاستهلاك، الذي يُوهم بالاستجابة لكلِّ رغباتنا، لا منْ أجل إشباعها بل دائماً من أجل إثارتها أكثر فأكثر.

والكتاب مجموعة من المقالات لها جميعُها همُّ تحليل وإدانة غسْل الدماغ الذي تُعمِّمه وسائلُ الاتصال بالغواية لا بالخشُونة. عهدُ الاقتصاد يحوِّل كلَّ شيء، حتى الثقافة، إلى سلعة، وكل واحد منَّا، نحن الذين ينظر إليه كمُستهْلك، له ميلٌ إلى أن يبتلع بسرعة ما يقدَّم إلى عينيْه، بل إلى أن يطلبَه من جديد. وفي الكتاب مكانٌ مخصَّصٌ للشعب الفلسطيني، المحْروم من حقوقه منذ سبعين سنةً على الرغم منْ جميع القرارات الدولية، لكنَّه مثالٌ كاملٌ للإنْكار العام الذي يسمحُ لعهدٍ عالميٍّ للإعلام وللرقابة على المعنى أنْ ينمُو ويتطور.