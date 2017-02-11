الناتو يتعهد بالتحقيق في مزاعم سقوط مدنيين بغارات في أفغانستان

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كابول – أكدت مهمة الدعم الحازم، بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقوع غارات جوية أمريكية ضد المسلحين في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ووفقا لما نقلت وكالة «خاما برس»، ذكر الحلف، في بيان، “نفذت الولايات المتحدة غارات جوية بمنطقة (سانجين) بإقليم هلمند، خلال الساعات الـ24 الماضية، أثناء دعمها للقوات الأفغانية”.

ونقل البيان عن البريغادير جنرال تشارلز كليفيلاند، قوله: “إننا على علم بالمزاعم بشأن سقوط خسائر بشرية بين المدنيين ونأخذ كل زعم على محمل الجد”.

وأضاف: “سنعمل مع شركائنا الأفغان لمراجعة جميع المواد المعنية”.

وتابع أن القوات الأمريكية لم تستخدم قاذفات “بي52-” لتنفيذ الغارة الجوية، رافضاً مزاعم من حركة طالبان.

وأضاف: “رغم مزاعم طالبان، لم يكن هناك أي استخدام لقاذفات (بي52-) في تلك الغارات الجوية”.

وإقليم هلمند من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، حيث يعمل مسلحو طالبان بشكل نشط في عدد من مناطقه.