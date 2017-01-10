«الناصري الأسود» عيد فلبيني لتكفير الخطايا وتحقيق الأمنيات

رؤية – مها عطاف

تعتبر احتفالية «الناصري الأسود» من أكبر المناسبات الدينية الكاثوليكية في الفلبين، والتي توافق 9 يناير من كل عام، حيث يعتنق أكثر من80% من سكان الفليبن المذهب الكاثوليكي، ويؤمنون بأن تمثال المسيح بالحجم الطبيعي الذي يحمل على كتفه صليباً اسود كبيراً يتمتع بقدرات عجائبية، والسبب في هذا الاعتقاد، هو أنه صمد في وجه الحرائق والزلازل عبر القرون، فضلًا عن القصف الذي تعرضت له مانيلا عام 1945.

التمثال مصنوع من الخشب الداكن ويمتد تاريخ صنعه إلى قرون وهو يمثل المسيح حاملاً الصليب، ويعتقد أنه معجزة، ويتواجد في كنيسة «كيابو»، في مانيلا، ويتردد أن التمثال تحول إلى اللون الأسود خلال رحلته إلى مانيلا، حيث شب حريق في السفينة وسمي التمثال بعد ذلك باسم «الناصري الأسود»، ويعتقد بأن التمثال يقوم بمعجزات ويحقق الأمنيات من خلال القوة الغامضة التي يمتلكها والتي تمكن من التكفير عن الخطايا وعلاج الأمراض، وأصبح التمثال رمزا للعاطفة والنضال والإيمان لدى الكاثوليكيين في الفلبين.

يتجمع الملايين من الفليين الكاثوليين، في مسيرة سنوية، تمتد ما بين الـ18 و20 ساعة، ويتم حينها نقل التمثال على متن عربة خلال الموكب المقدس في شوارع مانيلا، ويحاول البعض من المصلين الاقتراب من التمثال ولمسه، ويتم في الكثير من الأحيان الصعود على أكتاف المصلين الآخرين للوصول إلى أقرب نقطة من التمثال، ومحاولة التبرك بالمسيح بالمناديل لتخفيف الألم والمعاناة، ويحاول أيضًا البعض التقدم للمس الحبال السميكة التي يستخدمها المؤمنون لجر العربة التي تجوب شوارع المدينة طوال النهار، قبل أن يعاد التمثال الى كاتدرائية الناصري الأسود في حي كيابو، والبعض الآخر يمشي في الموكب بأقدام عارية على مسافة 6.5 كيلومترا، وهذا للتكفير عن الخطايا.

وفي 2017، تجمع ملايين الأشخاص في الاحتفلات، وسط عدد كبير من قوات الشرطة والأمن، خوفًا من أي محاولات إرهابية خلال الاحتفال، وانطلق الموكب من متنزه لونيتا بارك إلى كنيسة ماينور بازيليكا للناصري الأسود في منطقة تشوي بو.