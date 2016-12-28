النظام السوري يبدأ عملية استعادة تدمر من داعش

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دمشق – بدأت قوات النظام السوري، الأربعاء، عملية عسكرية استعداداً لعملية استرجاع مدينة تدمر التي خسرتها منتصف الشهر الجاري، حيث قصفت القوات السورية والمسلحون الموالون لها والطيران الروسي مواقع لتنظيم داعش، في محيط مدينة تدمر وريف حمص الشرقي.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال مصدر عسكري سوري إن “القوات الحكومية السورية قصفت الأربعاء بالمدفعية والصواريخ منطقة البيارات غرب مدينة تدمر، كما قصفت طائرات مروحية روسية منطقة قصر الحير الغربي، وإن 50 عنصراً على الأقل من تنظيم داعش قتلوا خلال تلك العمليات”.

وكشفت المصادر أن “القصف التمهيدي من المرجح أن يستمر خلال اليومين القادمين على أن تتبعه عملية برية تقوم بها القوات الحكومية والقوات الرديفة لطرد تنظيم داعش من منطقة تدمر”.

وبالإضافة إلى ذلك أعادت القوات الحكومية مساء الأربعاء فتح طريق حمص-السلمية في ريف حمص الشمالي الشرقي، وقال مصدر محلي في مدينة السلمية في ريف حماة “إن مجموعة من مسلحي داعش تسللوا إلى قرية المبعوجة في ريف السلمية الشمالي، وتدخل سلاح الجو السوري وتم طرد مسلحي داعش الذين تكبدوا خسائر بالأرواح والعتاد، وخلال تدخل سلاح الجو تم قطع الطريق حفاظاً على سلامة المدنيين”.ش