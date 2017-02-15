النظام السوري يرسل قائدًا جديدًا لقيادة عمليات دير الزور

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دمشق – أعفت قيادة جيش النظام السوري قائد قواتها في المنطقة الشرقية اللواء حسن محمد من مهامه وأرسلت عوضاً عنه أحد نواب رئيس الأركان لقيادة عمليات الجيش النظام وميليشياته في دير الزور.

وذكر قرار صدر عن قيادة الجيش في دمشق الليلة الماضية، أن اللواء حسن محمد أعفي من منصبه كقائد للقوات للمنطقة الشرقية، وحُصرت مهامه في قيادة الفرقة 17 مشاة التي تتخذ من مدينة دير الزور مقراً لها، بعد أن تم نقلها في عام 2014 من محافظة الرقة، بحسب وكالة «الأنباء الألمانية».

وكلف القرار نائب رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء موفق أسعد برئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية وقيادة قواتها، ولم يذكر القرار سبب هذا الإعفاء.

وخسر النظام خلال الفترة الماضية مناطق واسعة من مدينة دير الزور لصالح تنظيم داعش الذي تمكن من حصار المطار العسكري في دير الزور وعزله عن الأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وفشلت القوات الحكومية بقيادة اللواء حسن محمد في فك الحصار بعد أكثر من شهر من القتال، رغم وصول تعزيزات كبيرة من مقاتلي حزب الله وقوات النخبة من دمشق.