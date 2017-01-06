النفط السعودي يتعافى بسبب تخفيض الإنتاج

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الرياض – صعدت أسعار النفط في جلسة متقلبة مساء أمس الخميس مدعومة بأنباء بأن السعودية خفضت انتاجها النفطي للوفاء بإتفاق أوبك لخفض الانتاج بعد أن كانت هبطت بفعل بيانات أظهرت زيادة ضخمة مفاجئة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وقال مصدر خليجي مطلع إن السعودية خفضت انتاجها النفطي في يناير بما لا يقل عن 486 ألف برميل إلى 10.058 مليون برميل يوميا منفذة بشكل كامل اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وفي أواخر نوفمبر اتفقت أوبك على تخفيضات انتاجية تسري في النصف الأول من 2017 بهدف كبح تخمة في المعروض العالمي من الخام.

ومن ناحية أخرى أظهر مسح لـ«رويترز» نشر مساء أمس الخميس أن إنتاج أوبك هبط 200 ألف برميل يوميا في ديسمبر بقيادة نيجيريا والسعودية.

وقالت مصادر إن أرامكو السعودية بدأت محادثات مع العملاء في أرجاء العالم حول تخفيضات محتملة تتراوح من 3 إلى 7 بالمئة في شحنات الخام لشهر فبراير شباط في إطار سعيها لتنفيذ الاتفاق لكبح الإنتاج العالمي من النفط.

وعزز ذلك أسعار النفط التي كانت تراجعت بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.76 بالمئة لتسجل عند التسوية 56.89 دولار للبرميل بعد أن تراوحت في نطاق من 56.01 دولار إلى 57.35 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.49 بالمئة لتبلغ عند التسوية 53.76 دولار للبرميل بعد أن تراوحت في نطاق من 52.79 دولار إلى 54.12 دولار.