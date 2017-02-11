النمسا: أردوغان يمتلك نظام تجسس لمراقبة معارضي حزبه بفيينا

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فيينا – أكد بيتر بيلتس، المتحدث الرسمي باسم حزب الخضر في الشؤون الأمنية، اليوم السبت، امتلاك النمسا لوثائق تعود إلى السفارة التركية في فيينا تؤكد امتلاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظام تجسس يمتد على مستوى النمسا هدفه مراقبة المعارضين المحتملين لحزب العدالة والتنمية الحاكم. قائلا “أردوغان بنى شبكة تجسس في النمسا”.

ووفقا لما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أضاف بيلتس، المعروف بتخصصه فى الملفات الأمنية وقضايا التجسس، “إن غالبية الأتراك الذين يعيشون فى النمسا يرفضون استغلالهم وواجبنا هو حمايتهم”..كاشفا عن أسماء بعض الروابط التركية النشطة فى هذا المجال مثل “اتيب”، و”يوتد” ..مؤكدا وجود نحو 200 عميل للحكومة التركية يقومون بنقل المعلومات عن الأتراك النمساويين المشتبه بمعارضتهم للحكومة.

وعن الاتهامات الخطيرة التى عرضها القيادى فى حزب الخضر على وسائل الإعلام النمساوية، أوضح البرلمانى النمساوى أنه عمل مع فريق متخصص لما يزيد على نصف عام فى البحث والتحرى ونجح فى الكشف عن شبكة عملاء الحكومة التركية فى النمسا.

وأشار بيلتس إلى أنه أعد تقريرا يتكون من 39 صفحة يضم جميع المعلومات تم إرساله إلى المكتب الاتحادى لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، مطالبا وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا ورئيس الوزراء الاشتراكى كريستيان كيرن التعامل مع هذه القضية.