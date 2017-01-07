النواب الأمريكي يندد بقرار مجلس الأمن حول الاستيطان

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واشنطن – صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على نص يندد بالقرار الصادر من مجلس الامن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، نهاية شهر ديسمبر الماضي، ويطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.

ومنح نواب المجلس 342 صوت بالموافقة، مقابل 80 صوت رافض للنص الذي يدعو لسحب قرار مجلس الأمن، والذي أيدته 14 دولة وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعد رفض استخدام حق الفيتو لمنع صدوره.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، إد رويس، حسبما نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن الموافقة على النص، التي تمت في جلسة عقدت بوقت متأخر من أول أمس الخميس، تعني تسجيل احتجاج الولايات المتحدة رسميا على قرار مجلس الأمن الأخير الذي أضر بمصالح حليفتنا إسرائيل.

كما صرح رئيس مجلس النواب، بول راين، خلال جلسة التصويتك«أن هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل بأمس الحاجة إلينا» ، طبقا لـ«وكالات الأنباء».

ولا يعد نص الوثيقة التي تبناها مجلس النواب ملزمة قانونيا، لكنه يمثل دلالة رمزية كبيرة، خاصة وأن اغلبية الجمهوريين صوتوا لصالحه، إلى جزء قليل من الأقلية الديمقراطية.