النواب البريطاني يصوت على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا والاتحاد الأوروبي
بريطانيا والاتحاد الأوروبي

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لندن – يجري أعضاء مجلس النواب البريطاني، في وقت متأخر، اليوم الأربعاء، تصويتا حول منح رئيسة الوزراء الوزراء تريزا ماي، الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي .

ووفقًا لوكالة الأنباء «الألمانية»، من المقرر أن يجري مجلس النواب التصويت النهائي حول خطة ماي لبدء المفاوضات الرسمية بهذا الشأن بحلول نهاية آذار/مارس المقبل.

وخسر نواب المعارضة في تصويت أجري الثلاثاء على تعديل خطة ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ، والتي تحدد قواعد عملية التفاوض التي تستمر لعامين بشأن خروج أي عضو من الاتحاد الأوروبي.

وتغلبت حكومة المحافظين مقاومة محتملة من خلال وعدها للبرلمان بتصويت “بناء ” حول الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل طرحه على البرلمان الأوروبي.

ولكنها حذرت من أن التصويت سوف يكون قراراً “إما يؤخذ كله أو يترك كله ” ، وهو ما يعني أن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الإطلاق في حالة رفض نواب البرلمان للاتفاق الذي سوف يطرح للتصويت.

 

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