«النيابة» توصي بحبس لاعب أتلتيكو مدريد 7 أشهر

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مدريد – أوصت النيابة العامة في إسبانيا، أمس الإثنين، بحبس لوكاس هيرنانديز -مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم- لمدة سبعة أشهر وحبس صديقته إميليا يورينتي ستة أشهر بعد دخولهما في شجار معًا.

كما أوصت النيابة بحرمان هيرنانديز من حمل سلاح شخصي لمدة عامين وعدم اقترابهما من بعضهما البعض بمسافة 500 متر.

وحاول هيرنانديز وإميليا أن يتواصلان لتسوية خارج قاعة المحكمة لكن يبدو أنهما لم يتفقان.

ووفقًا لوكالة الأنباء «الألمانية» اعتقلت الشرطة المدافع الفرنسي هيرنانديز -البالغ من العمر 20 عامًا- يوم الجمعة الماضي بمنزله في لاس روزاس بعد ورود بلاغ للشرطة من إميليا بتعرضها لاعتداء من جانب اللاعب.

وذكرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، الجمعة الماضي، أن إميليا نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، لكن وجهت لها هي الأخرى تهمة الاعتداء.

ويعد هيرنانديز، الذي شارك للمرة الأولى مع أتلتيكو في 2014، واحداً من أهم العناصر الشابة بأتلتيكو وشارك مع الفريق في ست مباريات بالدوري هذا الموسم.